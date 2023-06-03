İlçemiz Bilim ve Sanat Merkezi yönetimi, öğretmeleri ve öğrencileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Zooloji Müzesi, Ulupınar Gözlemevi veKarina Deniz Müzesi’ni ziyaret ettiler.Gezerek, yaparak, yaşayarak öğrenmenin en kalıcı ve etkin öğrenme süreci olduğunun bilinciyle bilimsel, sosyal ve kültürel gezilere devam eden Bilim ve Sanat Merkezi, gezdikleri alanlarda yetkililerden bilgi alarak meraklarını giderdiler.
Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi Gezi Düzenledi
İlçemiz Bilim ve Sanat Merkezi yönetimi, öğretmeleri ve öğrencileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi