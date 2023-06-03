Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi Gezi Düzenledi

İlçemiz Bilim ve Sanat Merkezi yönetimi, öğretmeleri ve öğrencileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Zooloji Müzesi, Ulupınar Gözlemevi veKarina Deniz Müzesi’ni ziyaret ettiler.Gezerek, yaparak, yaşayarak öğrenmenin en kalıcı ve etkin öğrenme süreci olduğunun bilinciyle bilimsel, sosyal ve kültürel gezilere devam eden Bilim ve Sanat Merkezi, gezdikleri alanlarda yetkililerden bilgi alarak meraklarını giderdiler.

Seda LİMAN ZENGİN