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SÜPER AMATÖR LİG YOLUNDA GÜNEYLİSPOR ARTIK LİDER…

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güneylispor Çanakkale Arslancaspor deplasmanından maçın 2.yarısında Ahmet Keskin ve Batuhan Ak’ın golüyle 2-0 galip gelerek, 1.Amatör lig B grubunun 9. Haftasında liderliğe yükseldi. Güneylispor Kulüp Başkanı ; “Güzel futbol ve fair play ruhuyla mücadele eden her iki takım futbolcularını, Arslancaspor yönetimi ve teknik heyetine de misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Sahadan galibiyetle ayrılan yeşil beyazın aslanlarını, teknik heyetimizi ve takımına her daim destek veren yönetim kurulumuzu başarılarından ötürü tebrik ederiz”dedi.Ali GEZER

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