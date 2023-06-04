Gelibolu Özel Akademi Kültür Koleji Bilim Şenliği Etkinliği Düzenledi

Her yıl Haziran Ayı’nda düzenlenen bilim şenliğinde Amerikan Kültür Kolejinde öğrenciler harikalar yarattılar.

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18:00 -20:00 arasında düzenlenen etkinliğe büyük ilgi vardı.Okul Müdürleri ve Öğretmenlerinin ön ayak olduğu programda öğrenciler aylardan beri büyük bir özenle hazırladıkları projelerini okul bahçesinde hazırlanan standlarda sergilediler.

Şenlikte kimya deneylerinin yanı sıra, biyoloji projeleri sergilendi ayrıca Dünyaca tanınan klasik edebiyat eserlerinin kahramanları burada vücut buldular.Yine matematik, fizik, resim ve coğrafya gibi okulda eğitimi verilen her dersin projeleri standlarda yerini aldı.

Etkinlikte bir de kermes düzenlenerek, SMA Tip1 rahatsızlığı olan Merve Tekin yararına yardım toplandı.Hazırlanan ürünlerin satışı Merve’nin tedavisi için kullanıcak.

Ayrıca saat 16:30’da Kıyı Emniyet Müdürlüğü önünden SMA Farkındalık Bisiklet Turu yapılarak, pedallar SMA Hastalığına Farkındalık için çevrildi.Herkes kendi bisikletiyle etkinliğe katılırken Emniyet Müdrülüğü ekip araçlarının korumasıyla okul bahçesine kadar gelindi.

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de destek verdiği etkinliğe veliler de büyük ilgi gösterdi. Seda LİMAN ZENGİN