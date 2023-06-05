17.LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASINDAN BAŞARI

Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği 17.Liseler Arası Popüler Müzik Yarışmasında, Gelibolu Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Timur DOĞAN yönetiminde, öğrenciler Eren SARI, Eren GÜNDÜZ, Ali Kaan DURSUN, Ege BAYRAKTAR, Egehan AKYER ve Livanur AYDOĞAN’dan oluşan gurup GALAKSİ ile, güzel bir performans sergileyerek ,

3. oldular. Öğrencileri ve Müzik öğretmeniTimur DOĞAN’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz .Hilal GEZER