GELİBOLU GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İLÇEMÜDÜRLÜĞÜ KIRIKLARELİ’DEKİ KARATE ŞAMPİYONASINDAN12 MADALYA İLE DÖNDÜ

Gelibolu Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü Sporcuları,04 Haziran’da Kırklareli nde düzenlenen İller arası Karate Şampiyonasına katıldı.

600 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada sporcularımız 12 madalya ile döndü. Her şeyden önce büyük bir tecrübe edindiler .Gece 10.30 kadar süren maçlarda küçük yürek ve tecrübelerine rağmen dün yine büyük işler başardılar. Gazeteniz olarak Gelibolu da sporun gelişmesi için gece gündüz demeden çalışan Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir i ve Antrenörümüz Gülbaşak Korkmaz ı tebrik ederiz.

Yarışmada derece alan sporcular;

Umut Yıldırım Kumite1.

Oguzhan Kaplan..Kata 3. Kumite 1.

Eylem Deniz Arslan Kumite 3.

Barış Kaan Tırak.. Kumite 1.

Murathan Başoral Kumite 1.

Mustafa Kütük Kumite 2.

Yağız Tezcan Kumite 2.

Zeynep Ecrin Küçükkafa Kumite 3.

Melisa Çalık Kumite 1.

Ecrin Özcan Kumite 2. oldu.

Seda LİMAN ZENGİN