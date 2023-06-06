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GELİBOLU BELEDİYESİNDEN YKS’YE GİRECEK
ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi YKS sınavında öğrencilere bu yıl da ulaşım desteği sağlayacak.
Gelibolu Belediyesi; “Keşan ve Çanakkale’deki sınav noktalarına ulaştıracağımız öğrencilerimizin ücretsiz servis desteğinden yararlanabilmeleri için 13 Haziran mesai saati bitimine kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze şahsen ve ilgili evraklarla başvuru yapması gerekiyor.”duyurusunda bulunuldu.
Seda LİMAN ZENGİN

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