Gelibolu Belediyesi YKS sınavında öğrencilere bu yıl da ulaşım desteği sağlayacak.

Gelibolu Belediyesi; “Keşan ve Çanakkale’deki sınav noktalarına ulaştıracağımız öğrencilerimizin ücretsiz servis desteğinden yararlanabilmeleri için 13 Haziran mesai saati bitimine kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze şahsen ve ilgili evraklarla başvuru yapması gerekiyor.”duyurusunda bulunuldu.

Seda LİMAN ZENGİN