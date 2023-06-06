Genelkurmay Başkanı Musa Avsever oldu

15 Temmuz Amerikancı Darbe Girişimi sırasında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2. Kolordunun Komutanı olan Avsever, 16 Temmuz saat 02:00 sularında bir televizyon kanalına bağlanarak darbe girişiminin karşısında olduğunu, bunu yapanlara fırsat verilmeyeceğini, emrindeki birliklerle İstanbul’daki darbecilere karşı intikale hazır bulunduğunu belirtti.

Avsever 15 Temmuz 2016’da kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştı: “Biz kolordu olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, gerekirse İstanbul’a müdahaleye hazırız. Bu çapulcular ve ajanların ülkemizin demokrasine, milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz. Bizleri de bu şekilde töhmet altında bırakanlardan hesabı sorulacaktır. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız, millî iradeye saygılıyız.”

Darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra’da orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına getirildi.

4 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar’ın yerine Türk Kara Kuvvetleri komutanlığına getirildi. 13 Ağustos’ta göreve başladı.

05 Haziran 2023 Pazartesi tarihi itibariyle Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Caner AKŞİT