Bakır Ailesi’nin Acı Günü

CHP Gelibolu Kadın Kolları eski Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Emel Bakır’ın eşi, üç yıldır Gelibolu Belediyesi’nde görev yapan Coşkun Bakır vefat etti.

Bakır’ın cenazesi dün ilçemiz Hacızadeler Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.Merhum Coşkun Bakır’ın cenazesine Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Örgütü ,partililer, ailesi ve sevenleri katıldı.

Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet , ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hilal GEZER