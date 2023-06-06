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KAYMAKAM BEKİR ABACI 75. YIL CUMHURİYET İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında; 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti.
Okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilere başarılar diledi.
Kaymakam Abacı’ya , İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın eşlik etti. Ali GEZER

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