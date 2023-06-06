Gelibolu Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu’na Yeşil Bayrak Ödülü verdildi.
2021-2022 ve 2022-2023 eğitim – öğretim yıllarında çevre konusunda yapılan başarılı çalışmalar yapan okula yeşil bayrak ödülü takdim edildi.
Okul Müdürü; “Eko-Okullar programından yeşil bayrak ödülü kazandık.Basta Fatma Köse Denşz öğretmenimiz ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.”dedi
Seda LİMAN ZENGİN
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN ANAOKULU’NA YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ VERİLDİ
Gelibolu Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu’na Yeşil Bayrak Ödülü verdildi.