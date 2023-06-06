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ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN ANAOKULU’NA YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu’na Yeşil Bayrak Ödülü verdildi.
2021-2022 ve 2022-2023 eğitim – öğretim yıllarında çevre konusunda yapılan başarılı çalışmalar yapan okula yeşil bayrak ödülü takdim edildi.
Okul Müdürü; “Eko-Okullar programından yeşil bayrak ödülü kazandık.Basta Fatma Köse Denşz öğretmenimiz ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.”dedi
Seda LİMAN ZENGİN

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