GÜNCEL HABERLER 

PAZARDA SÜTLÜCE BEZELYESİNE İLGİ ARTTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Salı Pazarlarında yerli bezelye tezgahlara indi. İlçemiz köylerinde yetiştirlen bezelyeye rağbet arttı.Kilosu 15 liradan satılan Sütlüce yerli bezelyeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pazarda diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle; domates 15 lira, patates 20 lira, sivri biber 40 lira, patlıcan 15 lira, kabak 10 ,taze fasulye 40 lira, erik 20 lira, kiraz 40 lira, olarak görüldü.
Pazardaki ürünlerdeki fiyat artışı dikkat çekti.Seda LİMAN ZENGİN 

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

buyukzafer 0

Çanakkale KahramanıYahya Çavuş belgeseli Çekiliyor

buyukzafer 0

“EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUKLARIMIZA HİZMETTİR”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.