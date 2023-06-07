BOLAYIR’DA HAYAT BOYU ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ YAPILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bolayır’da da “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri yapıldı.

Etkinliklerin ilki olan sergi açılışına Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kurum Müdürleri ,Bolayır Köyü Muhtarı Adnan Can, Gelibolu Şubesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu,eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Caner AKŞİT