“HAYAT BOYU ÖĞRENMEETKİNLİKLERİ YAPILDI”

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü dün saat 13:30’da ilçemiz Kuşçu Parkı’ndan başlayıp, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergi açılışıyla son buldu.

Kuşçu Parkı önünde toplanan öğrenci grupları ilçemiz çarşı merkezinde halk oyunları gösterisi yapıp, Atatürk Kültür Merkezi’nde de gösterilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi’nin sergi açılışı yapıldı.Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu; “Hayat boyu öğrenme kapsamındaki, eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla

, bireysel ve toplumsal gelişim, istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek, örgün eğitimin dışında, hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan, hayat boyu öğrenme etkinliklerini kapsayan, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladığımız bu haftada 7’den 70’e her vatandaşımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Yaklaşık 3 bin 750 tane modülümüz ile bütün vatandaşlarımıza farklı bölümlerden yararlanma imkanı, boş zamanlarını doğru değerlendirme olanağı, ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni bir çalışma imkanı edinme,bir meslekle ilgili olarak bu mesleği daha iyi yapmakla ilgili bir beklentisi olanlara yeni deneyimler sunuyoruz.Eğitimini yarıda bırakmış bütün vatandaşlarımıza açık öğretim okulları vasıtasıyla eğitime devam etme imkanı sağlıyoruz.

Merkezimize 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren günümüze kadar 1253 erkek,3638 kadın, toplam 4891 kursiyerimizin katılımıyla 188 adet kurs açılmıştır.Bu kursların sonunda 782 erkek, 1939 kadın toplam 2821 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.

“Her zaman her yerde, herkes için eğitim” felsefesinin yaygınlaştırılması için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.”dedi.

El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın da katıldığı açılış programı ile görücüye çıktı.

Kortej yürüyüşüne ve sergi açılışına Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Ak Parti İlçe Kadın Kolu Başkanı Aytaç Boyracı, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri , İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın , HEM Gelibolu Şube Müdürü Kamil Çürüksulu ve vatandaşlar katıldı.

İskele Meydanına gelindiğinde öğrenciler halk oyunları oynayarak etkinliğe renk kattılar. Halk oyunları sergi açılışında da devam etti.Öğrenciler dans gösterileriyle Türk Bayraklarını açarak renkli gösteriler oluşturdular.

Seda LİMAN ZENGİN