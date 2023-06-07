BOLAYIR SAHİLİNDE ÇEVRE ETKİNLİĞİ YAPILDI

Bolayır Sahilinde dün Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Gelibolu Platformunun düzenlediği çevre etkilikleri yapıldı.Çevre etkinlikleri çevre gönüllülerinin ve öğrencilerin sahilde atıkları toplamaları , günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldı ve program ödül alan öğrencilere hediyelerinin takdimi ile son buldu.

Etkinliğe Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, Bolayır Köyü Muhtarı Adnan Can,Dernek Başkanları ve üyeleri, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

Seda LİMAN ZENGİN