Gelibolu Belediyesi ve Gelibolu Kent Konseyi arasında imzalanan protokol doğrultusunda Piri Reis Kordonu’nda geçen yıl hayata geçirilen “Üreten Kadınlar Sokağı” yaz sezonu için faaliyetlerine başladı.

“Üreten Kadınlar Sokağı’nı” ziyaret eden Başkan Özacar

; “Sizler de stantları ziyaret edin, emek değer görsün, üreten kadınlarımız kazansın…”mesajını verdi. Seda LİMAN ZENGİN