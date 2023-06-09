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ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN VEFATININ 6.YILINDA MİNİK ÖĞRENCİLERİN SERGİSİYLE ANILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu’u Aybüke Yalçın’a ithafen sergi açtı.
Minik öğrenciler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın vefatının 6.yılında O’na ithafen yaptıkları resimleri sergilediler.Okul Müdürü Hatice Özen ; “Bu gün günlerden Aybüke.
Şehadetinin 6.yilinda saygıyla anıyor,çocuklarımızın ürünlerinden oluşan yılsonu sergimizi kendisine ithaf ediyoruz.”dedi.
Bizlerde gazetemiz olarak Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ı saygıyla ve minnetle anıyoruz. Seda LİMAN ZENGİN

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