Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu’u Aybüke Yalçın’a ithafen sergi açtı.
Minik öğrenciler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın vefatının 6.yılında O’na ithafen yaptıkları resimleri sergilediler.Okul Müdürü Hatice Özen ; “Bu gün günlerden Aybüke.
Şehadetinin 6.yilinda saygıyla anıyor,çocuklarımızın ürünlerinden oluşan yılsonu sergimizi kendisine ithaf ediyoruz.”dedi.
Bizlerde gazetemiz olarak Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ı saygıyla ve minnetle anıyoruz. Seda LİMAN ZENGİN
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN VEFATININ 6.YILINDA MİNİK ÖĞRENCİLERİN SERGİSİYLE ANILDI
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu’u Aybüke Yalçın’a ithafen sergi açtı.