Traktör Müzesi ilgi odağı

1800’lü yılların buharlı traktörlerinden, Türkiye’nin dört bir yanında kullanılan ve üretimde bulunmuş traktörlere kadar birçok eser, Türkiye’nin ilk Traktör Müzesi’nde, ilçemizde vatandaşları bekliyor. Müze, geçtiğimiz gün özel eğitim öğrencilerini ağırladı.İş insanı Dursun Keskin tarafından kurulan Antika Traktör Müzesi’nde, dünyanın dört bir yanında üretilen ve üretimde kullanılan traktörler bulunuyor. Almanya’da, İsviçre’de, ABD’de üretilen traktörler, müzede sergileniyor.

1800’lü yıllarda yapılan ve lastiksiz tarımsal üretimde kullanılan traktör ile yine 1800’lerde üretilen ve buhar ile çalışan ilk traktörler vatandaşları büyülüyor.

Keskin tarafından, Almanya’da görüp etkilenerek, ilçemizde kurulan müzede 75 traktör sergileniyor. Traktörlerin kimisinin, kullanılamayacak durumda iken, hangarlardan ya da hurdalıklardan bulunduğu, aslına uygun şekilde tamamen orijinal parçaları ile restore edildikleri belirtildi. Aynı zamanda müzede sergilenen her bir traktör, çalıştırıldığı zaman, tarımsal üretimde aktif bir şekilde kullanılacak durumda.

Öğrenciler Traktör Müzesi’ni sık sık ziyaret ederlerken, müze geçtiğimiz gün özel eğitim öğrencilerini ağırladı. Türkiye’nin ilk müzesi öğrencilerin gönlünde taht kurdu.Ali GEZER