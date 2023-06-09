GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU GELİBOLU’DA KONSER VERDİ

Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu (05 Haziran ) 2022-2023 sezonu veda konserinde Gelibolu’da verdiği konserde müthiş bir performans sergiledi ..

Koro ,müzik severlerin karşısına aylardır çalıştıkları , rast , segah ve uşşak makamlarından oluşan yepyeni bir repertuvar ile çıktı ,

Şef Orhan Selçuk yönetimindeki koro ,Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda sahnede, 1 sunucu ,50 korist ve 10 müzisyen ile yer alarak 14 eseri seslendirdi ve 350 kişilik salonu tamamen dolduran dinleyicilerin kulaklarının adeta pasını sildi.

Gelibolu Musiki Derneği ,Türk Sanat Müziği Korosu konserinde çok hoş bir ilk de yaşandı . Konserin son bölümünde şef Orhan Selçuk’un çağrısı ile dinleyiciler arasından 20 kişinin sahneye çıkarak koro ile birlikte son eserleri seslendirmesi ise konsere ayrı bir renk kattı ve bu durum seyircilerden büyük bir alkış aldı .

Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği korosu konserine , Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve eşi , Evreşe Belediye başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ile Tekirdağ ve Çardak TSM korolarından misafirler ile ilçeden müzikseverler katıldı. Seda LİMAN ZENGİN