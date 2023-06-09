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Çanakkale Turizmi’nin paydaşları
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde bir araya geldi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale’de dalış turizmini konuşmak, geliştirmek ve daha iyi noktaya getirmek için farklı meslek gruplarından isimler bir araya geldi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde turizmciler, oteller, acentalar ve su sporları temsilcileriaraştırma merkezinde hazırladıkları çalışmaları sunarak fikir alışverişinde bulundu.. Hilal GEZER

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