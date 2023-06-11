GÜNCEL HABERLER 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Gelibolu Şubesi’nin Açılışı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gelibolu Şubesi’nin pazaryerinde bulunan yeni hizmet binasının açılış programı yapıldı.
Belediye Başkanı Özacar’ın da katıldığı ve açılış kurdelesini kestiği programda GYK ile Trakya ve Çanakkale Bölge Toplantısı için ilçemizde bulunan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve misafirlerle birlikte keserek, “Hayırlı uğurlu olsun” dileğinde bulundu. Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

TARİHİ MEZARLAR BAKIM İSTİYOR

buyukzafer 0

Eğritaş’a Yeni Bir Cami Çalışması

buyukzafer 0

Siyasilerden Giresun’a Geçmiş Olsun Mesajı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.