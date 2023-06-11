Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gelibolu Şubesi’nin pazaryerinde bulunan yeni hizmet binasının açılış programı yapıldı.

Belediye Başkanı Özacar’ın da katıldığı ve açılış kurdelesini kestiği programda GYK ile Trakya ve Çanakkale Bölge Toplantısı için ilçemizde bulunan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve misafirlerle birlikte keserek, “Hayırlı uğurlu olsun” dileğinde bulundu. Seda LİMAN ZENGİN