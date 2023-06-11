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Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiği işçilerin ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.
Özacar; “Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”dedi. Hilal GEZER

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