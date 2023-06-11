Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Özacar, Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiği işçilerin ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.

Özacar; “Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”dedi. Hilal GEZER