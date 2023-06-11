Özacar, Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiği işçilerin ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.
Özacar; “Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”dedi. Hilal GEZER
Özacar’dan Başsağlığı Mesajı
Özacar, Ankara Elmadağ’da bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiği işçilerin ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.