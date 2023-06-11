ADD GENEL YÖNETİM KURULU ile TRAKYA ve ÇANAKKALE BÖLGE ADD GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu ile Trakya ve Çanakkale Bölge Toplantısı ADD Gelibolu Şubesi ev sahipliğinde ilçemizde gerçekleştirildi.

Genel Başkan Hüsnü Bozkurt, GYK üyeleri ve 28 dernek şubesinin buluştuğu organizasyona Atatürk Kültür Merkezi de ev sahipliği yaptı. Seda LİMAN ZENGİN