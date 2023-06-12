Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Yılsonu kapanış programına katıldı.

Programa Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal, İlçe Müftüsü İsmail Durna,protokol ve öğrencilerin aileleri katıldı. Seda LİMAN ZENGİN