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KAYMAKAM BEKİR ABACI 4 – 6 YAŞ KUR’AN KURSU
YILSONU KAPANIŞ PROGRAMINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kursu Yılsonu kapanış programına katıldı.
Programa Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal, İlçe Müftüsü İsmail Durna,protokol ve öğrencilerin aileleri katıldı. Seda LİMAN ZENGİN

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