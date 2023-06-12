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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI ADİLHAN KÖY HAYRINA KATILDILAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Adilhan Köy hayrına katıldılar. Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü; “Adilhan Köyümüzde gerçekleştirilen köy hayrında; muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Rabbim yapılan hayırları kabul etsin.”dedi.Caner AKŞİT

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