AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI ADİLHAN KÖY HAYRINA KATILDILAR

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Adilhan Köy hayrına katıldılar. Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü; “Adilhan Köyümüzde gerçekleştirilen köy hayrında; muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Rabbim yapılan hayırları kabul etsin.”dedi.Caner AKŞİT