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Evreşe Spor Kulübünden Evreşe Belediye Başkanı Soyuak’a Teşekkür

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Spor Kulübü şampiyonluk yolunda emeği geçen Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’a teşekkür etti.
Evreşe Spor Kulübü Yönetimi ; “ Sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen takımımız bugün Evreşe Tunay Ünal Stadyumunda Sn Belediye Başkanımız Dr Ali Kamil Soyuak ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sn Doktor Firuz Erdil beyden kupasını teslim almıştır.
Sezon başından beri maddi ve manevi her türlü desteğini esirgemeyen Evreşe Belediye Başkanımız Sn Dr Ali Kamil Soyuak’a ve değerli personeline sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Unutma sen yoksan biz bir kişi eksiğiz.
Şampiyonlukta emeği geçen tüm herkese Sn Belediye Başkanımıza birkez daha şükranlarımızı sunuyoruz.”mesajını ilettiler.Ali GEZER

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