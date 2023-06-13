GELİBOLU BİLİM ve SANAT MERKEZİ’NİN YIL SONU ETKİNLİĞİ YAPILDI

Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi İlk eğitim-öğretim yılını tamamlayarak, yıl sonu etkinliği düzenledi.

Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliğine Kaymakam Bekir Abacı,Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdürü Mehmet Dağlı,öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinliğe katılan Özacar; “Özel yetenekli olan öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları hedefiyle onlara özel müfredatlar hazırlayan merkezin tüm idareci ve eğitmenleri ile öğrencilerimizi hazırladıkları program için tebrik ediyorum.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN