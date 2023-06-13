UĞUR AKPINAR AKADEMİNİN YILSONU PROGRAMI YAPILDI

Uğur Akpınar Akademi 500ü aşan öğrencisiyle, yıl sonunu bir dizi etkinlikle kapattı. Programa Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı; Uğur Akpınar Akademi’nin yılsonu etkinliğine katıldı.

Hafta boyunca 10 farklı sanat branşında, 3 gün boyunca gösteri ve konser gerçekleştiren kurum, eğitimlerine yaz döneminde ve önümüzdeki kış döneminde yeni proje ve etkinliklerle devam edeceğini belirtti.

Ayrıca kurum MEB’ e bağlı eğitimlerde bitirme sınavlarını tamamlayan profesyonel sanatçı ve sanat eğitimcileri yetiştirmeye devam ediyor.

Programda Kaymakam Bekir Abacı öğrencilere belgelerini verdi. Ayrıca Fendiye Büşra Abacı piyanoda parça icra ettikten sonra Kaymakam Bekir Abacı’nın elinden katılım belgesini aldı.

Uğur Akpınar Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı’ya teşekkürlerini sundu. Hilal GEZER