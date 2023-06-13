Çanakkale İli Vakıf Eserleri Cami ve Cami Hazireleri Sempozyumu Açılışı Gerçekleştirildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyum Troya Kültür Merkezi’nde başladı.

Çanakkale’de yer alan birçok tarihi eserin turizme kazandırılması, restorasyon süreci, tarihi süreci gibi birçok konuların ele alınacağı sempozyumda birçok akademisyen sunum yapacak.

Sempozyum Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Açılış konuşmasını sempozyum düzenleme kurulu adına Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker yaptı. Sonrasında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Abdüssabır Yıldız, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü R. Cüneyt Erenoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci günü Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde yapılacak sunumlarla devam edecek.Caner AKŞİT