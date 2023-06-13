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Özacar Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin
“Kariyer Günleri” programına Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin düzenlediği ve davet edildiği “Kariyer Günleri” programına konuşmacı olarak katıldı.
Özacar; “Değerli öğrencilerimize yaşamın çok hızlı değiştiğini vurgulayarak “Kendinize bir hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için bir amacınız olsun, çalışma disiplininiz olsun. Bunları yaptığınızda başarı kendiliğinden gelecektir” çağrısında bulundum, merak ettikleri sorulara içtenlikle yanıt verdim.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN

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