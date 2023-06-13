Özacar, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin düzenlediği ve davet edildiği “Kariyer Günleri” programına konuşmacı olarak katıldı.
Özacar; “Değerli öğrencilerimize yaşamın çok hızlı değiştiğini vurgulayarak “Kendinize bir hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için bir amacınız olsun, çalışma disiplininiz olsun. Bunları yaptığınızda başarı kendiliğinden gelecektir” çağrısında bulundum, merak ettikleri sorulara içtenlikle yanıt verdim.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
Özacar Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin
“Kariyer Günleri” programına Katıldı
Özacar, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin düzenlediği ve davet edildiği “Kariyer Günleri” programına konuşmacı olarak katıldı.