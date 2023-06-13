Özacar, Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin düzenlediği ve davet edildiği “Kariyer Günleri” programına konuşmacı olarak katıldı.

Özacar; “Değerli öğrencilerimize yaşamın çok hızlı değiştiğini vurgulayarak “Kendinize bir hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için bir amacınız olsun, çalışma disiplininiz olsun. Bunları yaptığınızda başarı kendiliğinden gelecektir” çağrısında bulundum, merak ettikleri sorulara içtenlikle yanıt verdim.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN