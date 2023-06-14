TÜRKLERİN ANADOLU’DAN RUMELİ’YE GEÇİŞİNİN 669.YIL DÖNÜMÜ KUTLANACAK

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin Gelibolu’nun Fathinin 669. yıl dönümü kutlanacak.

15 Haziran 2023 Perşembe günü ilçemize bağlı Karainebeyli Köyü’nde saat 10:15 ‘te Mevlit-i Şerif’in okunmasının ardından saat 11:15 ‘te Ece Bey Türbesi ziyaret edilecek.Ece Bey’in biyografgisi ve tarihteki önemi, duaların okunmasından sonra Mehteran Takımı gösterisi olacaktır.

16 Haziran Cuma günü Çardak Beldesinde saat 08:45 ‘te Gelibolu’dan Çardak Beldesine geçilecek.Aynı gün saat 09:30 ‘da Gazi Yakup Bey türbesi ziyareti ve duaların okunmasıyla saat 10:15’te büyük Çamlık Programı yapılacaktır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından protokol konuşmaları, halk oyunları ve şiirlerin okunması ve Mehteran Takımı Gösterisi ile buradaki program sona erecek.

16 Haziran Cuma saat 12:00’de Gelibolu İskelesi’nde karşılamanın ardından Atatürk Kültür Merkezi Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla, protokol konuşmaları gerçekleşecek.Gazi Süleyman Paşa’nın biyografisinin okunmasıyla devam edecek olan program Türklerin Rumeli’ye geçişlerinin tarihteki önemi ile ilgili konuşması gerçekleşecek.

Aynı gün halk oyunları gösterisi, mehteran takımının gösterisi, Gazi Süleyman Paşa Cami programının ardından mevlid-i şerif ve dualarla program son bulacak.Seda LİMAN ZENGİN