YAŞAM SAVAŞI’NA SENDE DESTEK VER, MERVE’ YE UMUT OL

14.500 Kişi 1000 TL Bağış Yaparsa Tedavi Ücretinin %60’u Toplanmış Olacak

Gelibolulu SMA Tip 1 Hastası minik Merve’nin hayata tutunması için çalışma ve kampanyalar devam ediyor. Gelibolu’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Çanakkale valilik onaylı başlattıkları kampanyalar ile minik Merve’nin tedavisinin yapılabilmesi için gerekli olan 2 milyon dolara yakın miktarı toplamak için var güçleri ile çalışmaya devam ediyor. SMA hastası minik Merve’nin tedavi olabilmesi için gereken paranın bir bölümü toplandı ancak daha toplanması gereken önemli bir miktar var. SMA hastası minik Merve için başlatılan kampanyada 14.500 kişi 100 TL bağış yaparsa Merve’nin tedavisi için gerekli olan paranın %60’ı toplanmış olacak.

Seda LİMAN ZENGİN