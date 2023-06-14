Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yıl Sonu Sergisinin Açılışı Yapıldı

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Atatürk Kültür Merkezi’nde yıl sonu açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kaymakam Bekir Abacı ile birlikte Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal Dayanışma Merkezi Projesi bünyesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan geleneksel yıl sonu sergisine katıldı.Kaymakam Abacı ve Başkan Özacar sergiyi gezerek kadın kursiyerleri ve emeği geçenleri tebrik ettiler. Seda LİMAN ZENGİN