GÜNCEL HABERLER 

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CAMİİNDE FETİH PROGRAMI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin 669.yıl etkinlikleri çerçevesinde Gazi Süleyman Paşa camiinde Mevlidi Şerif program yapılacaktır. Cuma günü saat 12.00 de başlayacak olan programa Ülkemizin ünlü hafızları katılacaktır. Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Alp Can Çelik ve Ezan okuma birincisi Dursun Şahin katılacaktır.

Alp Can Çelik Edirne Selimiye Camii İmam Hatibliği, Ayasofya Camii Müezzinliği, Emirgan Hamid’i Evvel Camii İmam Hatibi ve halen Geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanıp açılan Barbaros Hayrettin Paşa caminde görev olarak yapmaktadır.
Dursun Şahin Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi olarak görev yapmaktadır.
Gazi Süleyman Paşa Camiinde Cuma namazı öncesinde yapılacak olan Fetih programına tüm halkımız davetlidir.Ali GEZER 

Bunları da sevebilirsiniz

1354 Gelibolu Derneği Roman Vatandaşlar için İmza Kampanyası Başlattı

buyukzafer 0

DENİZALTI SEVENLER DERNEĞİ GELİBOLU ŞUBE BAŞKANI KEMAL DALGIÇ’IN DENİZALTI ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

buyukzafer 0

GELİBOLU STK’ LAR VE MUHTARLAR BİRLİĞİ BASIN DUYURUSU

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.