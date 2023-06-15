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GELİBOLU İLÇESİ STRATEJİK PLANI EĞİTİMLERİ
DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı , Gelibolu İlçesi Stratejik Planı
( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Ziraat Odası Toplantı Salonunda “Tarım ve Hayvancılıkta Katma Değeri Yüksek Ürün Yetiştirilmesi” konusunda verilen toplantıya katıldı.
Konu hakkındaki sunumu ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Türker SAVAŞ ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun BAYTEKİN yaptı.
Hilal GEZER

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