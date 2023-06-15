Kaymakam Bekir Abacı , Gelibolu İlçesi Stratejik Planı

( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Ziraat Odası Toplantı Salonunda “Tarım ve Hayvancılıkta Katma Değeri Yüksek Ürün Yetiştirilmesi” konusunda verilen toplantıya katıldı.

Konu hakkındaki sunumu ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Türker SAVAŞ ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun BAYTEKİN yaptı.

Hilal GEZER