2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejileri Belgesi ve 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği eylem planı kapsamında ilimiz genelinde düzenlenen “Trafikte Gör, Görünür Ol” temalı ilkokul öğrencileri arası resim, ortaokul öğrencileri arası karikatür, lise öğrencileri arası slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Çanakkale Valiliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Ferhat Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında, İlçemiz Evreşe İlkokulu öğrencisi Defne Aslan İl 1’incisi olmuştur.

Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.Seda LİMAN ZENGİN