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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KADİR AYDIN’DAN TATİL MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın öğrencilere ve öğretmenlere tatil mesajı yayımladı. Aydın mesajında; “Gelecceğimizin teminatı çocuklarımız, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimiz ve büyük gayretlerde ülkemizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimiz için bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindi.
Okulda pek çok bilgi ve beceri edindiniz, karnelerinizi aldınız. Göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmaların neticesi olan karnelerinizi alırken heyecanınızı ben de sizinle paylaşıyorum.
2022 – 2023 Eğtim Öğretim Yılını tamamladığımız bugünde, sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımı ve saygıdeğer velilerimizi kutluyor, tüm eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum.”dedi. Ali GEZER

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