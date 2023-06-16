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METEOROLOJİK UYARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.
Yapılan duyuruda; “ Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Başlama zamanı 16 Haziran 2023 saat 21:00 – Bitiş zamanı 17 Haziran 2023 saat 21:00’de ” duyurusunda bulunuldu. Caner AKŞİT

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