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GELİBOLU BELEDİYESİNDEN
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım desteği sunuyor.
17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için Çanakkale ve Keşan’daki sınav merkezlerine Gelibolu’dan katılacak olan öğrencilere kaldıracakları araçlar her iki günde Kuşçular Parkı önünden hareket edecek olup, adayların sabah 06:45’te hazır bulunmakaları gerektiğini bildirdiler.(Araçlara sadece Gelibolu Belediyesine isimlerini yazdıran adaylar ve veliler kabul edilecektir.) Hilal GEZER

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