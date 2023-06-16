GÜNCEL HABERLER 

“KARANLIKLAR DİYARI” İLGİYLE İZLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Sanat Derneği’nin 15 Haziran Perşembe  Günü  ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlemiş olduğu “Karanlıklar Diyarı” isimli çocuk oyunu davetliler tarafından ilgiyle izlendi.Salonda renkli kıyafetleriyle göz dolduran minik oyuncuların muhteşem performansı izleyiciler tarafından beğeni topladı.Gelibolu Sanat Derneği Yönetmeni Nüzhet Kılınç tarafından düzenlenen çocuk oyununda, çevre kirliliği konusu ele alındı.
Oyun sonundasergiledikleri performans adına Gelibolu Sanat Derneği Eğitmeni Cem Kılınç tarafından oyunculara madalya verildi.Oyun davetliler tarafından büyük alkış aldı.Seda LİMAN ZENGİN 

Bunları da sevebilirsiniz

Sağnak Yağış Hayatı Felç Etti

buyukzafer 0

BÜLENT TURAN İLÇE İLÇE DOLAŞIYOR

buyukzafer 0

GELİBOLU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.