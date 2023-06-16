“KARANLIKLAR DİYARI” İLGİYLE İZLENDİ

Gelibolu Sanat Derneği’nin 15 Haziran Perşembe Günü ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlemiş olduğu “Karanlıklar Diyarı” isimli çocuk oyunu davetliler tarafından ilgiyle izlendi.Salonda renkli kıyafetleriyle göz dolduran minik oyuncuların muhteşem performansı izleyiciler tarafından beğeni topladı.Gelibolu Sanat Derneği Yönetmeni Nüzhet Kılınç tarafından düzenlenen çocuk oyununda, çevre kirliliği konusu ele alındı.

Oyun sonundasergiledikleri performans adına Gelibolu Sanat Derneği Eğitmeni Cem Kılınç tarafından oyunculara madalya verildi.Oyun davetliler tarafından büyük alkış aldı.Seda LİMAN ZENGİN