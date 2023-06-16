Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin ve Gelibolu’nun Fethinin 669. yıl dönümünün kutlanması ve Gazi Süleyman Paşa’yı anma programı Lapseki ilçesi Çardak beldesi Gazi Yakup Bey türbesinde başladı.1462 yıllarında Gelibolu Sancakbeyi olan, Çanakkale Boğazı’nı tahkim eden, Marmara Denizi’nin güvenli sular haline gelmesine hizmet eden ve Osmanlı Bahriyesinde görev yapmış bir denizci olan Gazi Yakup Bey’in türbesindeki anma programına; Vali İlhami Aktaş, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Lapseki Kaymakamı Emre ÖztürkK, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, il müdürleri, il genel meclis üyeleri, STK’lar, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Lapseki ilçesi Çardak beldesi Gazi Yakup Bey türbesinde düzenlenen anma programı Gazi Yakup Bey’in mezarına çiçek bırakılması ve duaların edilmesiyle başladı.

Ardından mehteran eşliğinde Lapseki ilçesi Çardak beldesi büyük çamlık mevkiine geçildi ve burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.

Programda; Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin ve Gelibolu’nun Fethinin 669. yıl dönümünün kutlanması ve Gazi Süleyman Paşa’yı Anma Programı, halk oyunu sergilenmesinin ve mehteran takımının gösterisinin sonrasında sona erdi.

Lapseki ilçesi Çardak beldesinde düzenlenen Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin ve Gelibolu’nun Fethinin 669. Yıl Dönümünün Kutlanması ve Gazi Süleyman Paşa’yı Anma Programının ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri feribot ile Gelibolu ilçesine geçti.

Gelibolu iskeleden Kortej eşliğin de Atatürk Kültür Merkezine geçildi.

Gelibolu Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene; Vali İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Gelibolu AK PARTİ İlçe Başkanı Serhad Sürücü, il müdürleri, il genel meclis üyeleri, STK’lar, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir ABACI tarafından yapılan konuşmaların ardından ÇOMÜ Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aşkın Koyuncu tarafından Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın biyografisi ve Türklerin Rumeli’ye geçişlerinin tarihteki önemi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların sonrasında halk oyunu ve Mehteran takımının gösterisi ile devam eden Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye Geçişinin ve Gelibolu’nun fethinin 669. yıl dönümünün kutlanması ve Gazi Süleyman Paşa’yı anma programı Cuma Namazının kılınması ve Gazi Süleyman Paşa ile şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunmasının ardından sona erdi. Ali GEZER