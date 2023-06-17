YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER YER SINAV YERLERİNE ULAŞTIRILDI

Gelibolu Belediyesi tarafından YKS sınavına giren öğrenciler sınav yerlerine ulaştırıldı.

Özacar; “YKS’nin birinci oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne Gelibolu’dan girecek adaylarımızı sınava girecekleri Çanakkale ve Keşan’daki sınav noktalarına ulaştırmak üzere görevlendirme yaptığımız araçlarımızla uğurladık.

Motivasyonlarını kaybetmeden tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.”dedi.Ali GEZER