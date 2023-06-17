Gelibolu Belediyesi tarafından YKS sınavına giren öğrenciler sınav yerlerine ulaştırıldı.
Özacar; “YKS’nin birinci oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne Gelibolu’dan girecek adaylarımızı sınava girecekleri Çanakkale ve Keşan’daki sınav noktalarına ulaştırmak üzere görevlendirme yaptığımız araçlarımızla uğurladık.
Motivasyonlarını kaybetmeden tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.”dedi.Ali GEZER
YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER YER SINAV YERLERİNE ULAŞTIRILDI
Gelibolu Belediyesi tarafından YKS sınavına giren öğrenciler sınav yerlerine ulaştırıldı.