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YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER YER SINAV YERLERİNE ULAŞTIRILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi tarafından YKS sınavına giren öğrenciler sınav yerlerine ulaştırıldı.
Özacar; “YKS’nin birinci oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne Gelibolu’dan girecek adaylarımızı sınava girecekleri Çanakkale ve Keşan’daki sınav noktalarına ulaştırmak üzere görevlendirme yaptığımız araçlarımızla uğurladık.
Motivasyonlarını kaybetmeden tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.”dedi.Ali GEZER

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