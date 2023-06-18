Kocaçeşme Köyü’nde Yagmur Duası Yapıldı

Kocaçeşme Köyü’nde yağmur duası yapıldı. Kocaçeşme Köyü halkı , ilkbaharda bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle yağmur duası yapmaya karar verdi.

Köylüler, köyün bazı yerlerinde aralıklarla süren sağanak için de şükür duası gerçekleştirdi.Yağmur duasına Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, Ak Parti İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür,Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya,CHP Meclis Üyesi Nihat Öner, köy muhtarları ve köy halkı katılım sağladı. Seda LİMAN ZENGİN