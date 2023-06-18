GÜNCEL HABERLER 

Kocaçeşme Köyü’nde Yagmur Duası Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kocaçeşme Köyü’nde yağmur duası yapıldı. Kocaçeşme Köyü halkı , ilkbaharda bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle yağmur duası yapmaya karar verdi.
Köylüler, köyün bazı yerlerinde aralıklarla süren sağanak için de şükür duası gerçekleştirdi.Yağmur duasına Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, Ak Parti İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür,Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya,CHP Meclis Üyesi Nihat Öner, köy muhtarları ve köy halkı katılım sağladı. Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Yem Hazırlama Yerlerine Mobese Kamerası Talebi

buyukzafer 0

CHP İLÇE ÖRGÜTÜ KOCAÇEŞME ve ADİLHAN KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİLER

buyukzafer 0

“ÜNİVERSİTELERDE GÜVENLİK VE BARINMA TEDBİRLERİ” TOPLANTISI KAYMAKAM BEKİR ABACI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.