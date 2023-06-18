Özacar Babalar Günü dolayısıyla hafta sonu kutlama ziyaretlerinde bulundu.
Özacar; Babalarımız bizlerin hayattaki ilk kahramanı, cesaret, dürüstlük, çalışkanlık başta olmak üzere nice güzel kavramları öğreten yeri doldurulamayan özel varlıklardır.
Bazılarımıza sevinç, bazılarımıza hüzün yaşatan bu özel gün dolayısıyla; varlıkları ile yaşamımıza güç katan değerli babalarımızı ziyaret ederek, sağlık ve mutluluk temennilerimizi paylaştık.”dedi. Ali GEZER
ÖZACAR’IN BABALAR GÜNÜ ZİYARETLERİ
Özacar Babalar Günü dolayısıyla hafta sonu kutlama ziyaretlerinde bulundu.