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Evreşe Belediye Başkanı Soyuak’tan Babalar Günü Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Babalar Gününü kutladı.
Soyuak babalar gününde “Baba olmayı seçen ya da seçmeyen,Baba olamayıp kalbinde taşıyan,Hem anne hem baba olan,Koruyucu babalığı seçen,Evladının yüreğini yaralamayan,Evladını kaybeden,Ruhu baba,Yüreği baba olan,
Bu hayatta olmasa bile hep iyi hatırlanan bütün babaların babalar günü kutlu olsun .”mesajını paylaştı.
SedaLİMAN ZENGİN

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