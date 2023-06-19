CHP İlçe Gençlik Kolundan Babalar Gününde Şehit Babalarına Ziyaret

CHP İlçe Gençlik Kolu Başkanı Uğur Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Babalar Gününde ilçemizdeki şehit babalarının gününü kutlayarak, onların yalnız olmadıklarını ifade ettiler.CHP İlçe Gençlik Kolu Başkanı Uğur Papatya; “ Evlatlarını vatan uğruna toprağa veren babalarımızın yalnız olmadığını hatırlatmak adına ziyaret edip babalar gününü kutladık.

Daha sonra İlçe başkanımız sayın İsmail Parlak ve partili yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarında babalar gününü kutladık”dediler. Seda LİMAN ZENGİN