“Çanakkale Zaferi Konulu Çocuk Arkıları Beste Yarışması Beste Yarışması” Sonuçlandı.

“Çanakkale Zaferi Konulu Çocuk Şarkıları Beste Yarışması” ÇOMÜ İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi’nde düzenlenen konser programı ile gerçekleştirildi.

Başkanlığımız ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çanakkale Zaferi” konulu “Çocuk Şarkıları” beste yarışması için 34 eser incelendi. İncelenen eserler arasından 7 eser finale kaldı. Eserler söz, ezgi, eşlik ve prozodi yönlerinden titizlikle incelenip karar verildi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde Pazartesi günü saat 19.00’da başlayan program Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu ve Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Çocuk Korosu tarafından seslendirilen eserler jüri tarafından son bir kez daha değerlendirilmeye alınmış ve sonuçlar açıklanmıştır.

Birincilik Ödülü: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, MÜHÜRLEDİLER!

Söz- Müzik: Harun KESKİN (Rumuz: ATİKOM)

İkincilik Ödülü: BİR TÜRKÜ SÖYLESEM

Söz- Müzik: Sevan NART (Rumuz: TOUCAN)

Üçüncü Ödülü: ÇANAKKALE

Söz- Müzik: İlhan ÇINAR (Rumuz: DOSTUM)

Mansiyon Ödülü: KINALI KUZU

Söz- Müzik: Nur SARPDERE TAT- Yavuz DURAK (Rumuz: KARACA)

Mansiyon Ödülü: KUTLU OLSUN BÜYÜK ZAFER

Söz- Müzik: Mehmet AKPINAR (Rumuz: NAZLIM)

Haber Merkezi