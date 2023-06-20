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Soyuak “İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Belediye Başkanlığının yanı sıra asıl mesleği doktorluğu da devam ettiriyor.
Makamında da hasta ve yardıma muhtaç kişilere destek sağlayan Soyuak; Evreşeli vatandaşlarla yakından ilgileniyor.
Soyuak; “Mutluluğumuz diğer insanlarla bağlantılıdır .İnsanlara faydalı oldukça mutluluğu inşaedeceğiz.Peygamberimizin “insanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır “sözüne de uygun davranmış olacağız.”diyerek vatandaşlara desteğini sürdürüyor.
PTT ÇALIŞANLARIYLA BİRARAYA GELDİ
Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Gelibolu  PTT çalışanlarıyla biraraya geldi. Soyuak; “Bugün Gelibolu Ptt çalışanlarımızla bir araya geldik.Hoş sohbetleri için teşekkür eder yine bekleriz” ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN

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