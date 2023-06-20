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Sağanak Yağış ve Dolu Uyarısı Verildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

METEOROLOJİK UYARI
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün 315-1-CNK nolu uyarısı ile 20 Haziran 2023 Salı akşam saatlerine kadar Çanakkale’nin merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”uyarısı verildi. Seda LİMAN ZENGİN

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