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Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Demirkaya’dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği’nce M.Nuri Erer Belediye Çamlığı Piknik Sahası’nda bu yıl ikinci olarak piknik düzenlendi.
Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya; “Bugün sadece bir piknik yapmak için değil birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için de toplandık.Alevilik sevgi,hoşgörü, adalet,eşitlik ilkeleriyle ışık saçan bir yoldur.Bu özel günümüzde hep birlikte bu değerleri yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak için buradayız. Hepinizin bildiği üzere derneğimizin öncelikli ihtiyacı cemevidir.Malesef dernek bütçemiz bunu karşılayacak durumda da değil.Ama inanıyoruz ki biz birarada olduğumuz sürece, s
z canların da desteği ile bu sorunu çözeceğiz.Cemevi bizim için çok önemli cenaze oradan kaldırıyoruz,ibadetimizi orada yapıyoruz,bayramımızı orada kutluyoruz, aşuremizi orada yapıyoruz.Bizim tüm kültürel etkinliklerimiz cemevinde olur.O yüzden şu an en büyük ihtiyacımız cemevidir.Bizler de her türk vatandaşı gibi vergimizi veriyor, bu vatan için görevlerimizi yerine getiriyoruz.Kapı arkasında kalmak istemiyoruz.Umut ediyoruz ki; bir daha ki etkinliğimizi kendi cemevimizde gerçekleştireceğiz.
Hepinize destekleriniz için teşekkür ederiz.Bugün buraya geleneksel hale getirdiğimiz pikniğimiz için buradayız. Bu yıl ki pikniğimiz de bizi kırmayıp katılımlarıyla bizi onurlandıran sevgili Erdal Erzincan’a yerel sanatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Bugün hem ekmeğimizi paylaşacağımız, türküler dinleyeceğiz, halaylar çekip, günün sonunda çok güzel anılar biriktirerek ayrılacağız.”diyerek açılış konuşmasını yaptı.
Piknik etkinliğinde dernek başkanı Aynır Demirkaya dernek adına sanatçılara günün anlam ve önemine dair plaket takdim etti.
Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği türkülerle, halaylarla, eğlencelerle birlik ve beraberlik mesajı verdi. SedaLİMAN ZENGİN

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