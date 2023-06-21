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Bakan Vedat Işıkhan: En düşük
memur maaşı 22 bin TL olacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtti.
Işıkhan, “Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Memur-emekli maaş zammı temmuz ayında TBMM’den geçecek” dedi. Haber Merkezi

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